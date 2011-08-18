〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货在七日连涨後收跌,因担忧全球经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月18日电---美国小麦期货周四收跌,为七日连涨以来首日下跌,交易商因担忧全球经济而出脱风险资产.
避险意愿导致美元走强,令美国小麦在出口市场上更具竞争力.
股市重挫也增加了商品市场的利空基调.
CBOT交投清淡,成交量不足8万口,约为过去30日均值的80%.
美国农业部在一周出口销售报告中称,上周出口销售小麦54.88万吨,低于预估的55-65万吨.
干热天气仍是冬麦播种前美国大平原地区面临的问题.春麦种植区天气状况有利于收割.
指标CBOT-9月小麦合约WU1下跌19-3/4美分,报每蒲式耳7.07-3/4美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为80,042口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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