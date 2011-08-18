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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 05:04 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货在七日连涨後收跌,因担忧全球经济

路透芝加哥8月18日电---美国小麦期货周四收跌,为七日连涨以来首日下跌,交易商因担忧全球经济而出脱风险资产.

避险意愿导致美元走强,令美国小麦在出口市场上更具竞争力.

股市重挫也增加了商品市场的利空基调.

CBOT交投清淡,成交量不足8万口,约为过去30日均值的80%.

美国农业部在一周出口销售报告中称,上周出口销售小麦54.88万吨,低于预估的55-65万吨.

干热天气仍是冬麦播种前美国大平原地区面临的问题.春麦种植区天气状况有利于收割.

指标CBOT-9月小麦合约WU1下跌19-3/4美分,报每蒲式耳7.07-3/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为80,042口.(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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