〔纽约期市〕软商品多数下挫,因宏观经济状况再度令人担忧

路透纽约/伦敦8月18日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四下跌,因美元走强,而且投资者再度担忧全球经济复苏迟滞.

可可价格下挫,受供应充足及全线抛盘打压,但ICE阿拉比卡咖啡期货反转收高,受尾盘时一波买盘带动.

路透-Jefferies CRB指数.CRB跌逾2%,这是8月8日以来最大单日跌幅,当时标准普尔调降美国AAA级信用评等,带动能源、金属和农产品市场暴跌.

人们对经济复苏迟滞的忧虑重燃,促进投资者削减高风险资产的敞口.

一方面,糖出口大国巴西因天气因素和甘蔗品种老化而下修了糖产量,另一方面人们预计今年第四季北半球甘蔗将丰收,糖投资者因而举棋不定,倍受折磨.

ICE-10月原糖期货SBV1跌0.37美分,或1.3%,报每磅29.12美分.

The Price Group资深分析师Jack Scoville称,糖期货受到良好支撑,因巴西糖产量较低,人们质疑印度的糖出口计划,而且中国将成为糖进口大国.

交易员称,受巴西产量忧虑影响,10月原糖期货越来越有可能升逾上月触及的31.68美分的合约高位.

Liffe-10月白糖期货LSUV1跌5.40美元,或0.7%,报每吨765.80美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收高1.60美分,报每磅2.6840美元.

12月阿拉比卡咖啡期货连续第三个交易日远高于2.5160 美元左右的200日移动均线切入位上方,但在100日移动均线切入位前感受到强大阻力.

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌75美元,或3.2%,报每吨2,305美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下滑54美元,或1.8%,报每吨2,985美元,Liffe-12月可可期货LCCZ1下挫21英镑,报每吨1,888英镑.(完)