〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因忧虑宏观经济

路透芝加哥8月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,交易商称,因担忧全球经济放缓,燃点了美元升势.

原油价格下跌也增加大豆市场压力,NYMEX原油期货CLc1下挫逾5美元,或约6%.

美股下跌,因担心经济走弱,且银行股重挫,受累于忧虑欧洲金融危机可能蔓延至全球其他市场.

一农业气象学家表示,美国中西部地区直至下周初有小量降雨且温度适宜,应有助大豆结荚.

但中午发布的一些最新天气预报将本周末中西部部分地区降雨面积预估范围缩小了5%,这一因素扶助在清淡交投中支持大豆价格.

大豆期货成交量较过去30天均值低约三分一.

出口销售数据令人失望,增加市场的压力.美国农业部称,上周出口销售421,400吨大豆,低于市场预估的550,000-850,000吨.

美国农业部公布,上周销售58,700吨美国豆粕,符合市场预估的75,000-125,000吨.

美国农业部公布,上周销售75,000吨美国豆油,高于市场预估的25,000-35,000吨.

CBOT-11月大豆SX1收跌5-3/4美分,报每蒲式耳13.61美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收挫1.5美元,报每短吨353.0美元.9月豆油合约BOc1下滑0.38美分,报每磅55.27美分.

预估CBOT大豆成交量为96,100口,豆油成交64,244口,豆粕成交43,132口.

以下为CBOT农产品期货结算价:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

----------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 699.00 -12.50 -1.8% 68.6%

CBOT大豆Sc1 1352.00 -4.75 -0.4% 30.0%

CBOT豆粕SMc1 353.00 -1.50 -0.4% 12.5%

CBOT豆油BOc1 55.65 -0.30 -0.5% 37.9%

CBOT小麦Wc1 707.75 -19.75 -2.7% 30.7%

CBOT稻米RRc1 1688.50 -29.00 -1.7% 15.9%

EU小麦BL2X1 197.75 -2.25 -1.1% 51.0%

NYMEX原油期货CLc1 81.85 -5.73 -6.5% 3.1%

道琼工业指数.DJI 10,965 -446 -3.9% 5.2%

现货金XAU= 1825.16 37.01 2.1% 66.5%

欧元/美元EUR= 1.4328 -0.0096 -0.7% 0.1%

美元指数.DXY 74.2180 0.5440 0.7% -4.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1414 43 3.1% -52.9%

-----------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)