〔纽约期市〕ICE期棉收低,但供应忧虑使市场扳回部分跌幅

路透纽约8月18日电---棉花期货周四收低,全球宏观经济忧虑引发投资者卖盘,但经纪商称,巴基斯坦和中国出现产量问题使市场削减跌幅.

欧洲债务危机忧虑和美国一连串经济数据疲弱引发全球股市下跌,促使投资者到金市和美国公债市场中避险.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收低0.87美分,报每磅1.0695美元,盘中交投区间介于1.0382至1.08美元.

路透数据显示,总成交量超过14,000口,较30日交易日均值高出约3.4%.

"我认为在期棉市场有合理的(基本面)忧虑,"商品经纪公司Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说.

这些忧虑因素包括,有传言称巴基斯坦因为降雨原因可能将最多损失40万包(每包480磅)的棉花,乌兹别克斯坦等前苏联国家夏季炎热且灌溉有限,另外在棉花头号生产和消费国中国的一些棉产区出现大雨.

盘中纱厂买单和投机买盘抑制了期棉跌势,投资者兴趣从近期低位温和反弹.

ICE Futures美国数据显示,截至8月17日期棉市场未平仓合约为144,650口.

ICE Futures美国数据显示,周三总成交量为19,198口,高于周二的7,113口,後者是5月23日以来最低成交水平.(完)