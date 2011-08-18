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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数重挫3.68%,Nasdaq指数暴跌5.22%

路透纽约8月18日电---美国股市周四重挫,受累于对美国重陷衰退的担忧与日俱增,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58;标准普尔500指数.SPX急跌53.24点,或4.46%,报1,140.65点.Nasdaq指数.IXIC暴跌131.05点,或5.22%,报2,380.43点.(完)

--编译 母红;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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