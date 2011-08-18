〔全球金市〕金价上涨2%至创纪录高位,因担心经济

* 金价升至纪录高位,因担心经济再次衰退及欧洲债务问题

* 美股和风险资产下挫,公债及避险资产上升

* 第二季黄金需求和ETF买需下降--WGC

路透纽约8月18日电---金价周四上扬2%,至每盎司1,820美元以上的新高,美国数据直指经济停滞,且投资者再次担心欧洲的银行体质,带动避险买盘.

金价连升第四天,此前美国费城联储制造业指数大幅回落及成屋销售意外下降.[US-ECI-CMN]

投资者撤出股市及其他较高风险资产,转向被视为安全的黄金及美国公债.美股道指.DJI下挫逾4%,原油期货CLc1下挫5%.黄金迈向第七周连升.

不过,分析师说,金价升至每盎司2,000美元以上可能有困难,因对黄金上市交易基金的兴致减弱及金价在之前一个半月上升了350美元.

在1816GMT,现货金XAU=大涨1.8%,报每盎司1,820.49美元,盘中触及1,825.99美元纪录高位,势将录得9%的两周涨幅,为2009年2月中以来最大两周涨幅.

现货银XAG=上涨1.2%,报每盎司40.66美元.

华尔街日报报导称,美联储要求欧洲最大的银行的美国分支提供更多信息,证明其有可靠的资金来源保证其在美国营运的资金需求.

在黄金期权方面,CBOE黄金ETF波动性指数.GVZ急升5%,为一周最大单日升幅.

一些分析师说,金价可能回落多至30%.根据技术图表,相对强弱指标显示黄金深陷在超买水准,黄金已升破多年上行通道顶部,暗示可能修正.

世界黄金协会(WGC)周四称,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,因投资需求大幅下降,抵销珠宝买盘的升势.对黄金ETF的买兴下降尤其突出,从2010年的极高水准骤跌82%至51.7吨.[ID:nCT0473083]

此外,汤森路透旗下的金属咨询机构GFMS表示,金价可能在未来六个月触及1,900美元,受规避全球经济问题寻找安全投资的买家推动,但金价进一步上升至2,000美元则不太可能.

现货铂金XPT=下滑0.2美元,报1,832.74美元,现货钯金XPD=跌2.2%,报753.22美元.

--------------------------1816 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1822.00 28.20 1.6 1786.80 1829.70 187,423

COMEX白银期货 SIU1 40.688 0.337 0.8 40.080 40.950 42,247

COMEX铂金期货 PLV1 1847.70 6.90 0.4 1824.60 1849.00 6,679

COMEX钯金期货 PAU1 757.00 -18.90 -2.4 748.30 779.70 3,676

现货金 XAU= 1820.49 32.34 1.8 1784.80 1825.99

现货银 XAG= 40.660 0.480 1.2 40.090 40.860

现货铂金 XPT= 1832.74 -2.86 -0.2 1826.50 1843.00

现货钯金 XPD= 753.22 -17.01 -2.2 751.02 777.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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