〔美国债市〕10年期公债收益率首次跌破2%,因经济忧虑和欧元区债务危机

* 全球经济忧虑引发避险买盘

* 指标10年期公债收益率首次跌破2%

* 公债收益率曲线趋平

* 尽管消费者物价指数(CPI)高于预期,但公债市场未受其影响

路透纽约8月18日电---美国公债价格周四上涨,因人们更加担心全球经济状况,对美国和欧元区前景的看法未来几天可能将主导交易.

数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数降至近两年半以来最低水平,早盘时买盘加剧.[ID:nEAPAI0E21]

其他数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)上升[ID:nCN1909379],另外8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人.[ID:nCN1909389]

昨天欧元区一未具名银行从欧洲央行借入5亿美元,借款周期为一周.人们对欧元区财政危机正对其金融业产生影响的担忧引发了今天的避险买盘.

这是欧元区银行自2月以来首次向欧洲央行借贷.

华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在密切关注欧洲最大银行美国分支的状况,以防欧元区债务危机蔓延至美国银行体系,这又导致新一波焦虑情绪.

美国股市走势再度震荡,三大股指重挫约4%-5%,这亦引发投资者对美国公债的兴趣,即使收益率不到3.5%的30年期公债也受到追捧.

"股市下跌是因为人们担心欧洲的银行问题,公债市场走高是因为避险操作,"Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer称.

周五和下周投资者将关注欧洲的财政和金融消息,另外对于美联储下周牵头在怀俄明州Jackson Hole举办的全球央行总裁年会,投资者亦将揣测其结果.

在去年的会议上,美联储主席贝南克称,如果经济明显恶化,或薪资、商品及住宅股票等资产价格长期下跌,那麽美国决策者准备对公债或抵押支持证券进行新的重大投资.

公债市场亦受股市走势带动.

"股市重新测试低位,"Thayer称,"如果股市出现一段时间的高波动性,那麽此後要花费数周时间才能稳定下来."

欧洲银行体系可能出现的问题周四引发对美国公债的避险买盘,这在一段时间内可能依然是抑制市场走势的因素,Daiwa Securities America首席分析师Michael Moran称.

欧洲一些银行被迫以更高成本获得短期美元贷款.

"美国货币市场人士和股市投资者对于欧洲的银行及对美国可能产生的连锁反应较为担心,"Moran称.由于下周美国较少经济数据将出炉,"因此人们将关注欧洲情况."

Moran称,多数波动性是由担忧引起的.

"多数忧虑是因为欧洲二线国家明後两年将面临足够多的困难时期,"他称,"意大利和西班牙财政状况不好,但目前来说他们似乎已控制了局面,所以这主要是担心而已."

美国最新经济数据凸显美国将重回衰退的忧虑,与此同时美国债务负担上升,赤字创下纪录高位,这使美国政府和美联储刺激经济增长的方案越来越少.

经济数据引发市场蜂拥买入公债,指标10年期公债收益率US10YT=RR跌至1.97%的低位,刷新了前收益率低位2.038%.

30年期公债收益率US30YT=RR跌至3.34%的低点,这是2009年1月以来最低水准.

由于经济数据疲弱及失业率居高不下,一些分析师和决策者不断调降经济增长预估,这导致投资者远离高风险资产.

这些忧虑抵消了对通胀上升的担忧.

美国公债收益率曲线周四再度趋平,因短期利率近零使投资者买入较长期公债,以追求高回报率.

周四两年期和30年期公债收益率差从周三的337个基点缩窄至324个基点,10年期和30年期公债收益率差从周三的140个基点缩窄至136个基点.

尾盘交易中,指标10年期公债US10YT=RR价格涨24/32,收益率从周三尾盘2.17%降至2.08%.

七年期公债US7YT=RR价格升12/32,收益率从周三尾盘的1.48%降至1.42%.

30年期公债US30YT=RR价格上扬2-11/32,收益率从周三的3.57%降至3.44%.

-----------------------1950GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 ( 持平 ) 0.203

五年期公债US5YT=RR 102-29/32 (+03/32) 0.895

10年期公债US10YT=RR 100-11/32 (+23/32) 2.087

30年期公债US30YT=RR 105-19/32(+2-12/32) 3.447 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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