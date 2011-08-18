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债券 | 2011年 8月 19日 星期五 04:20 BJT

〔标题新闻〕最近一周FED通过给外国央行的互换额度向瑞士央行提供了2亿美元的流动性-纽约FED

FED:美国联邦储备理事会,或美联储

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E77H1OO]

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