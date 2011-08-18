〔美国债市〕富国可能在下半年发售非官方RMBS--消息人士

IFR纽约8月18日电---尽管多家大型银行准备在下半年发售新的非官方住宅抵押贷款支持债券(RMBS)计划,但一位RMBS市场消息人士暗示富国可能成为首家发行该类债券的银行,这有助于激活非机构市场.

该消息人士表示,富国的交易可能早至第四季推出.

富国(WFC.N)拒绝对此发表评论.

自金融危机爆发以来,只有一家房地产投资信托(REIT)Redwood Trust发售了两笔非官方注资的RMBS,迄今没有银行重新进入该市场,尽管多家银行报称再度启动其住宅抵押贷款证券化平台,希望政府慢慢撤出该市场,并允许民间资本支持的抵押贷款债券市场重现活力.

目前美国抵押贷款市场中有近95%的贷款由房利美、房贷美和联邦住宅管理局(FHA)提供,许多专家认为长期而言,这种情况"无法持续".(完)

--编译 李军;审校 田建华

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>