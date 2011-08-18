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债券 | 2011年 8月 19日 星期五 04:42 BJT

〔美国基金〕8月17日当周货币市场基金增加102.1亿美元--ICI

路透华盛顿8月18日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月17日当周,美国货币市场共同基金总资产增加102.1亿美元,至2.631万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加196.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少86.9亿美元,免税基金减少7.5亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加90.6亿美元至9,516.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加42.6亿美元至1,906.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加43.7亿美元至5,638亿美元.免税基金资产增加4.3亿美元至1,972.1亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加11.5亿美元至1.680万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加153.9亿美元至6,382.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少130.6亿美元至9,397.3亿美元.免税基金资产减少11.8亿美元至1,016.0亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 李军

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