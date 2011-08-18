〔美国基金〕8月17日当周货币市场基金增加102.1亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加90.6亿美元至9,516.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加42.6亿美元至1,906.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加43.7亿美元至5,638亿美元.免税基金资产增加4.3亿美元至1,972.1亿美元.