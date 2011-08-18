〔加拿大汇市〕加元兑美元重挫,受累于经济数据疲软及经济前景黯淡

路透多伦多8月18日电---加元兑美元周四重挫,因市场担忧欧债危机,以及一系列美国低迷的经济数据令本已不佳的全球经济前景更加黯淡.

Desjardins Capital Markets分析师Jimmy Jean称,"这肯定不是(加拿大央行总裁卡尼)想要传达的信号."

"市场当前预计将下调利率,我认为卡尼目前不会做任何为降息铺路的事.若形势继续恶化,今年年底和2012年年初降息的可能性会加大,但不会是未来几个月."