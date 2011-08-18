〔加拿大汇市〕加元兑美元重挫,受累于经济数据疲软及经济前景黯淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月18日电---加元兑美元周四重挫,因市场担忧欧债危机,以及一系列美国低迷的经济数据令本已不佳的全球经济前景更加黯淡.
经济成长放缓的前景导致市场增加可能降息的押注,不过分析师认为考虑降息为时尚早.
Desjardins Capital Markets分析师Jimmy Jean称,"这肯定不是(加拿大央行总裁卡尼)想要传达的信号."
"市场当前预计将下调利率,我认为卡尼目前不会做任何为降息铺路的事.若形势继续恶化,今年年底和2012年年初降息的可能性会加大,但不会是未来几个月."
加元兑美元CAD=D4收报0.9884加元或1.0117美元.周三北美市场收盘报0.9797加元,或1.0207美元.
加元兑美元盘中触及0.9939加元或1.0061美元的8月11日以来最低水准.(完)
--编译 田建华;审校 母红
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