〔加拿大股市〕劲挫逾3%,受累于衰退担忧

路透多伦多8月18日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周四大幅回落逾3%,受累于全球经济将重陷衰退的担忧,以及欧元区债务危机将扩散至美国银行业的可能性.

所有10大类股全数大幅走低,但部分黄金股因金价攀升至纪录高位而大涨.金融股跌幅也不及其美国同行,令加拿大市场表现强于美国股市.

美国股市大幅收跌,三大指数跌幅在4-5%.美国原油期货劲挫逾5美元,其他商品价格也都走低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌392.90点,或3.12%,报12,186.71点,为8月9日以来最低收位.

跌幅居前的个股包括,Suncor Energy (SU.TO)大跌6.5%.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)重挫6.2%.Potash Corp (POT.TO)急跌5.2%.

摩根士丹利周四称,美国和欧元区"危险地接近衰退边缘".另外,包括费城联储制造业报告,成屋销售,初请失业金人口和CIP等一系列令人失望的美国数据加重了市场的低迷人气.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI