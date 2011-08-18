〔加拿大股市〕劲挫逾3%,受累于衰退担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月18日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周四大幅回落逾3%,受累于全球经济将重陷衰退的担忧,以及欧元区债务危机将扩散至美国银行业的可能性.
所有10大类股全数大幅走低,但部分黄金股因金价攀升至纪录高位而大涨.金融股跌幅也不及其美国同行,令加拿大市场表现强于美国股市.
美国股市大幅收跌,三大指数跌幅在4-5%.美国原油期货劲挫逾5美元,其他商品价格也都走低.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌392.90点,或3.12%,报12,186.71点,为8月9日以来最低收位.
跌幅居前的个股包括,Suncor Energy (SU.TO)大跌6.5%.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)重挫6.2%.Potash Corp (POT.TO)急跌5.2%.
摩根士丹利周四称,美国和欧元区"危险地接近衰退边缘".另外,包括费城联储制造业报告,成屋销售,初请失业金人口和CIP等一系列令人失望的美国数据加重了市场的低迷人气.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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