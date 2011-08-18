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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 05:35 BJT

〔美国股市〕ADR大幅收跌,美国数据引发成长担忧

路透纽约8月18日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四大幅收跌,一系列令人失望的经济数据引发对美国和全球经济复苏劲道的担忧.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌4.71%.标普500指数重挫4.5%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR急跌4.72%.欧洲股市录得两年半来最大单日跌幅.

德国股市跌幅尤其大,超过了其他欧洲市场.交易商称,受累于欧洲其他国家金融股卖空限制的影响,以及对政界缺乏解决欧元区主权债危机计划的担忧加剧.

在美国交易的德国企业ADR中,思爱普(SAP)(SAP.N)(SAPG.DE)重挫6.6%,报48.90美元.Siemens Aktien SI.N急跌6.1%,报100.12美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS大跌4.75%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大幅回落4.66%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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