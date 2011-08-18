〔美国股市〕ADR大幅收跌,美国数据引发成长担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月18日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四大幅收跌,一系列令人失望的经济数据引发对美国和全球经济复苏劲道的担忧.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌4.71%.标普500指数重挫4.5%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR急跌4.72%.欧洲股市录得两年半来最大单日跌幅.
德国股市跌幅尤其大,超过了其他欧洲市场.交易商称,受累于欧洲其他国家金融股卖空限制的影响,以及对政界缺乏解决欧元区主权债危机计划的担忧加剧.
在美国交易的德国企业ADR中,思爱普(SAP)(SAP.N)(SAPG.DE)重挫6.6%,报48.90美元.Siemens Aktien SI.N急跌6.1%,报100.12美元.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS大跌4.75%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大幅回落4.66%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。