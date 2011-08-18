《美国经济焦点》地区制造业萎缩且成屋销售下滑,浇熄经济复苏期望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 大西洋沿岸中部各州的制造业活动下滑
* 一周初请失业金人数较前周增加9,000人,四周平均值下降
* 7月CPI上升0.5%,核心CPI升0.2%
* 7月成屋销售下滑3.5%
路透华盛顿8月18日电---美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动在8月降至近两年半低点,而7月成屋销售也意外下滑,为经济增长迅速恢复的希望泼上一盆冷水.
周四出炉的其他数据亦表明经济面临一些通胀压力,这可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)在决定是否进一步放宽货币政策以刺激经济时更加犹豫不决.
投资者认为极度疲弱的地区制造业数据说明经济复苏停顿,并拖累全球股市下挫.不过分析师告诫称,不要过于看重该份调查,因其是在金融市场极度动荡时期进行的.
美国费城联邦储备银行8月制造业指数大跌至负30.7,为2009年3月以来最低水平,7月为正3.2.指数低于零说明该地区制造业萎缩.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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