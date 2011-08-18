《美国经济焦点》地区制造业萎缩且成屋销售下滑,浇熄经济复苏期望

* 大西洋沿岸中部各州的制造业活动下滑

* 一周初请失业金人数较前周增加9,000人,四周平均值下降

* 7月CPI上升0.5%,核心CPI升0.2%

* 7月成屋销售下滑3.5%

路透华盛顿8月18日电---美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动在8月降至近两年半低点,而7月成屋销售也意外下滑,为经济增长迅速恢复的希望泼上一盆冷水.

周四出炉的其他数据亦表明经济面临一些通胀压力,这可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)在决定是否进一步放宽货币政策以刺激经济时更加犹豫不决.

投资者认为极度疲弱的地区制造业数据说明经济复苏停顿,并拖累全球股市下挫.不过分析师告诫称,不要过于看重该份调查,因其是在金融市场极度动荡时期进行的.