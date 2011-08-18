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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 06:47 BJT

全球外汇市场8月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨举行内阁会议後的新闻发布会.

0600 - 德国7月生产者物价指数(PPI).

0830 - 英国7月公共部门收支短差(PSNCR)

0830 - 英国7月公共部门净借款(PSNB).

1230 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.

1235 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话.

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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