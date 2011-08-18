全球外汇市场8月19日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨举行内阁会议後的新闻发布会.
0600 - 德国7月生产者物价指数(PPI).
0830 - 英国7月公共部门收支短差(PSNCR)
0830 - 英国7月公共部门净借款(PSNB).
1230 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话.
1235 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话.
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。