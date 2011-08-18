〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至近六周高位,海岬型船领涨

路透伦敦8月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨至近六周高位,因受到铁矿石船货新订单和对货运衍生品合约买盘的提振.

不过经纪商表示,全球金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令乾散货运费持续承压.

"我们认为运费低迷的同时,资产价格也将承压,市场要经历两年艰难的复苏,之後到2013年运费才会上升,"RS Platou Markets在一份报告中称.

波罗的海乾散货运价指数上涨3.14%或43点,至1,414点,连续第七个交易日上涨.

经纪商还称,澳洲矿商向中国运送铁矿石的订船活动持坚,以及来自运费衍生品合约买盘的支撑,提振了本周的运费.

"海岬型船运费引领涨势,"Rose & Co的Dahlman周四表示."海岬型船运活动仍在上升."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬5.41%,平均获利升至每日13,768美元,为六周高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升0.76%,该型船舶日平均获利为12,773美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们在密切关注中国的经济动态,这是货运市场的一个重要支撑因素.(完)