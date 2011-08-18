《企业并购焦点》惠普正考虑放弃PC业务,并收购英国软件公司Autonomy

* 退出PC业务,展开大刀阔斧的整顿

* 选项中包括剥离PC业务,拟收购Autonomy

* 股票恢复交易後继续下滑

路透旧金山/纽约8月18日电---美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,将个人电脑(PC)业务剥离为独立公司,并计划斥资117亿美元买入英国软件(软体)公司AutonomyAUTN.L,从而将业务重点放在迅速增长的科技领域.

惠普还计划停止WebOS电话以及TouchPad平板电脑业务,凸显出该公司核心业务面临的困境.惠普在6月刚刚推出TouchPad平板电脑,但未能点燃消费者的购买热情.

惠普为公布上述消息,不得不提前一小时公布第三季财报.该公司还大幅调降全年营收与获利预估,打击其股价重挫6%至52周低点,并在盘後交易中继续挫跌7%至27.50美元.

在全球经济增长与科技支出前景转黯的同时,外界要求公司执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)带领公司加快成长的压力也与日俱增.与其他PC厂商一样,惠普面对着苹果(AAPL.O)凭借iPhones和iPads大举吞噬PC市场份额,也在苦思对策.