《全球金融焦点》欧洲银行股暴跌,美联储称对欧美银行一视同仁

* 华尔街日报称,美联储更密切关注欧洲银行业

* 一家银行周三从欧洲央行借入美元

* 欧洲银行股收盘暴跌6.6%

路透伦敦/纽约8月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位高级决策者周四表示,美联储对外国银行与美国同业一视同仁.此前有报导称美联储对深陷欧洲债务危机的欧洲银行状况加紧监测.

对银行融资的担忧,拖累欧洲银行股周四暴跌,延续过去两周的大幅跌势.欧洲主要银行股指数.SX7P重挫6.7%.[ID:nCN1910201]

华尔街日报(WSJ)稍早报导称,纽约联邦储备银行正要求欧洲银行业提供更多信息,以诠释他们是否拥有可靠渠道来筹集在美国日常运营所需的资金.[ID:nCN1908453]