《全球金融焦点》欧洲银行股暴跌,美联储称对欧美银行一视同仁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 华尔街日报称,美联储更密切关注欧洲银行业
* 一家银行周三从欧洲央行借入美元
* 欧洲银行股收盘暴跌6.6%
路透伦敦/纽约8月18日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位高级决策者周四表示,美联储对外国银行与美国同业一视同仁.此前有报导称美联储对深陷欧洲债务危机的欧洲银行状况加紧监测.
对银行融资的担忧,拖累欧洲银行股周四暴跌,延续过去两周的大幅跌势.欧洲主要银行股指数.SX7P重挫6.7%.[ID:nCN1910201]
华尔街日报(WSJ)稍早报导称,纽约联邦储备银行正要求欧洲银行业提供更多信息,以诠释他们是否拥有可靠渠道来筹集在美国日常运营所需的资金.[ID:nCN1908453]
纽约联储总裁杜德利回应华尔街日报文章时称,美联储"一直在监测银行状况",并对美国和欧洲银行"完全一视同仁".
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选