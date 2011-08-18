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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 07:02 BJT

〔东京汇市〕美元在亚洲盘初上扬,但涨势艰难

2239GMT---美元周五在亚洲盘初上涨,因股市再度下跌,且有关银行业的忧虑促使市场追捧美国公债,不过由于美国自身存在很多问题,美元涨势艰难.

美国数据疲弱和欧洲银行业问题推动10年期美国公债收益率(殖利率)有史以来首度跌破2%;金价飙升至1,828美元上方的纪录新高.

传统避险货币日圆和瑞郎的走势受干预疑虑抑制,瑞士央行积极推行负利率.

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