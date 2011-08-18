〔东京汇市〕美元在亚洲盘初上扬,但涨势艰难

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2239GMT---美元周五在亚洲盘初上涨,因股市再度下跌,且有关银行业的忧虑促使市场追捧美国公债,不过由于美国自身存在很多问题,美元涨势艰难.
美国数据疲弱和欧洲银行业问题推动10年期美国公债收益率(殖利率)有史以来首度跌破2%;金价飙升至1,828美元上方的纪录新高.
传统避险货币日圆和瑞郎的走势受干预疑虑抑制,瑞士央行积极推行负利率.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。