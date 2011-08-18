〔货币市场〕欧洲银行融资压力上升,指标美元Libor触及四个半月高点

路透纽约/伦敦8月18日电---由于对欧元区财政危机波及到金融行业的新忧虑浮现,一些欧洲银行被迫为获得短期美元贷款而支付更高利息.

银行依赖货币市场为自己的交易和贷款融得现金.对银行系统的担忧可能减少流向银行的资金.在极端例子中,例如雷曼兄弟在2008年9月倒闭之後的几天,投资者会完全停止对银行融资,给整个经济造成严重破坏.

最近一波焦虑情绪源于华尔街日报的报导,称美国联邦储备理事会(美联储,FED)更密切的关注欧洲大型银行的美国分支,担心该地区的债务危机可能蔓延到美国银行系统.

短期货币市场显示了欧洲财政紧缩给银行造成压力的进一步讯号.指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)升至四个半月高位,从周三的0.29589%升至0.29778%.

在银行间利率上升且货币市场美元融资成本EURCBS3M=ICAP增加的情况下,欧洲银行只有在需要时才在货币市场上融资.一些人表示银行已经保证了较长期的美元融资.

"大多数欧洲银行今年都为美元融资做好应备,"法国巴黎银行驻纽约短期美元利率交易主管Paul Presinzano称.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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