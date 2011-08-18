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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 96.20 +3.30 +3.55 12950143

搜狐 (SOHU.O) 70.53 -5.72 -7.50 2476954

网易 (NTES.O) 44.69 -4.61 -9.35 2557438

百度 (BIDU.O) 128.77 -9.19 -6.66 14247879

亚信科技 ASIA.O 8.89 -0.69 -7.20 1529456

侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.04 -3.67 316282

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.05 -0.46 -4.00 4565396

联电 (UMC.N) 1.87 -0.07 -3.61 665345

日月光 (ASX.N) 4.10 -0.35 -7.87 958792

矽品精密 (SPIL.O) 4.04 -0.24 -5.61 1124660

和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.03 -2.59 175611

友达 (AUO.N) 4.41 -0.17 -3.71 647908

中华电信 (CHT.N) 33.73 -0.44 -1.29 167207

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.88 -1.11 -3.47 1209754

香港

中华网 CHINA.O 1.33 -0.10 -6.99 182069

中国移动 (CHL.N) 47.80 -0.74 -1.52 649554

中国联通 (CHU.N) 18.25 -0.60 -3.18 822804

中国电信 (CHA.N) 56.91 -2.53 -4.26 91839

中芯国际 (SMI.N) 2.12 -0.20 -8.62 124383

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.19 +4.86 16527

(完)

--整理 吴云凌

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