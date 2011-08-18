《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 96.20 +3.30 +3.55 12950143
搜狐 (SOHU.O) 70.53 -5.72 -7.50 2476954
网易 (NTES.O) 44.69 -4.61 -9.35 2557438
百度 (BIDU.O) 128.77 -9.19 -6.66 14247879
亚信科技 ASIA.O 8.89 -0.69 -7.20 1529456
侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.04 -3.67 316282
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.05 -0.46 -4.00 4565396
联电 (UMC.N) 1.87 -0.07 -3.61 665345
日月光 (ASX.N) 4.10 -0.35 -7.87 958792
矽品精密 (SPIL.O) 4.04 -0.24 -5.61 1124660
和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.03 -2.59 175611
友达 (AUO.N) 4.41 -0.17 -3.71 647908
中华电信 (CHT.N) 33.73 -0.44 -1.29 167207
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.88 -1.11 -3.47 1209754
香港
中华网 CHINA.O 1.33 -0.10 -6.99 182069
中国移动 (CHL.N) 47.80 -0.74 -1.52 649554
中国联通 (CHU.N) 18.25 -0.60 -3.18 822804
中国电信 (CHA.N) 56.91 -2.53 -4.26 91839
中芯国际 (SMI.N) 2.12 -0.20 -8.62 124383
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.19 +4.86 16527
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。