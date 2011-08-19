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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 10:31 BJT

《欧洲金融焦点》奥地利和荷兰要求希腊提供贷款担保,救助计画恐失效

* 奥地利希望在希腊和芬兰达成协议後也获得担保

* 荷兰和斯洛伐克提出类似的要求

* 奥地利政府称,其立场与欧洲峰会决议一致

路透维也纳/阿姆斯特丹8月18日电---奥地利、荷兰和斯洛伐克称,他们希望在对希腊提供贷款时获得担保,此前芬兰已获得此类承诺,但希腊一位官员表示,这将会导致上月通过的整个希腊援助计画失效.

尽管这三个国家周四称,并非是新的立场,而且与部分其他欧元区国家的看法相呼应,但欧盟内部对希腊困境燃起新争议的迹象,促使分析师提出质疑声浪.

"如果你们希望鼓吹金援协议以救助希腊,那你们就不应为此争斗不休,这损及援助计划的信誉,"意大利裕信银行(UniCredit)欧元区首席分析师Marco Valli指出.

在对希腊新一轮1,090亿欧元(1,535亿美元)的援助资金中,上述要求担保品的三个国家及芬兰合计贡献欧元区援助资金的11%.

希腊政府一位高级官员指出,雅典目前未与芬兰以外的其他国家商讨此类担保计画.

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