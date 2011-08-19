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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:16 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

路透8月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月19日(五)

1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.7%

(较上年同期) +2.8% +3.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%

(较上年同期) +1.6% +1.3%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月22日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.46

8月23日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -- -1.5%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 -- +4.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 31.5 31.2

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负1

8月24日(三)

-- 美国建筑许可(万户) 7月修正值 -- 59.7

1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 -- 716.4

再融资指数 -- 3915.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -1.9%

扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 +3.0% -1.6%

扣除飞机的非国防耐久财订单 -0.7% +0.4%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- -6.3%

8月25日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 -- 40.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25

续请失业金人数(万人) 8月13日当周 -- 370.2

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2

8月26日(五)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.2% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.4% +2.4%

最终销售 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国企业获利 第二季初值 +1.8% +1.2%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 63.0 54.9

现况指数 74.3 69.3

预期指数 55.3 45.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- -- (完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

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