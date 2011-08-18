《中国报摘》--中国证券报8月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--本周央行的公开市场一年期、三月期、三年期央票发行利率全线上涨,分析人士认为,加息预期渐浓,再次提高法定存款准备金率概率下降.
* 其他:
--中国保监会公布的"十二五"(2011-2015年)规划纲要,支持险企稳步开展综合经营试点.
--中国央行金融市场司副司长吴显亭表示,央行正会同相关部门积极研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化的实施方案.
--因"瘦肉精"事件冲击、成本上升及盈利水平下降等综合因素的影响,双汇发展(000895.SZ)中期业绩显示,营业收入下降6.65%,净利润7,597.95万元人民币,大幅下降84.85%.
--中国重工(601989.SS)中报,上半年共实现营业收入284.85亿元,同比增长227.56%;实现净利润33.04亿元,同比增长314.55%.(完)
--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。