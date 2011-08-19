〔香港新股〕鸿国国际计划下周启动IPO推介,之後开始路演--IFR

路透8月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商鸿国国际计划于8月22日，即下周启动香港上市交易推介，并在之後一周开始路演。是次公司计划在港上市募集资金3亿美元。如按此计划进行，该公司有机会成为暑期後第一家上市的发行人。

花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。

鸿国国际拥有四个品牌，其中包括千百度和伊伴等，以及一个特许经营品牌娜然。同时，它还为海外客户Nine West 和Guess等供货。(完)

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