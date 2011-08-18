〔美国政经〕FED不关心对其货币政策管理的政治批评--达拉斯联储总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月18日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示,央行决策者并不关心政界参选人士对其管理货币政策方式的批评.
"至于对我们决策带来的影响,无论是美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克或者其它决策者,都不关注这点,"费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称.
共和党总统参选人、德克萨斯州州长Rick Perry本周稍早前表示,如果美联储"从现在到2012年11月竞选期间印发更多钞票",将被视为"叛国".他的话引起一片哗然.(完)
--编译 梁睿雪;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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