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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 07:58 BJT

〔美国政经〕FED不关心对其货币政策管理的政治批评--达拉斯联储总裁

路透华盛顿8月18日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四表示,央行决策者并不关心政界参选人士对其管理货币政策方式的批评.

"至于对我们决策带来的影响,无论是美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克或者其它决策者,都不关注这点,"费希尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称.

共和党总统参选人、德克萨斯州州长Rick Perry本周稍早前表示,如果美联储"从现在到2012年11月竞选期间印发更多钞票",将被视为"叛国".他的话引起一片哗然.(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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