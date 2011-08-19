〔中国新债〕中国人寿计划发至多300亿元次级债,期限暂定为10年--IFR

路透8月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，全球按市值计最大寿险公司，中国人寿正在计划总额至多300亿元人民币（47亿美元）的次级债发行。该期次级债年限暂定为10年期，附第五年末发行人赎回权。

据接近交易人士表示，该次级债计划发行金额及期限或将根据市场情况，发行人资本金需求进行调整，最终发行额度将以保监会批复为准。此次级债将以私募配售方式发行。是次发行议案预计将在8月23日召开的董事会进行审议。(完)