〔中国新债〕中国人寿计划发至多300亿元次级债,期限暂定为10年--IFR

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透8月19日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，全球按市值计最大寿险公司，中国人寿正在计划总额至多300亿元人民币（47亿美元）的次级债发行。该期次级债年限暂定为10年期，附第五年末发行人赎回权。
高盛高华和中金公司位列主承销商。中诚信给予债项和发行人主体信用评级同为AAA级。
据接近交易人士表示，该次级债计划发行金额及期限或将根据市场情况，发行人资本金需求进行调整，最终发行额度将以保监会批复为准。此次级债将以私募配售方式发行。是次发行议案预计将在8月23日召开的董事会进行审议。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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