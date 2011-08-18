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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 07:56 BJT

《中国报摘》--金融时报8月19日

* 头版头条:

--中国保监会主席吴定富指出,加快转变行业发展方式,着力解决高投入,高成本,高消耗,低效率问题,增强行业内生动力.

* 其他:

--财政部检查44家金融企业2009年度会计信息质量,不同程度存在国家政策和制度执行不力,会计信息失真等问题.(完)

--整理 沈燕; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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