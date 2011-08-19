《新兴市场重要经济事件预告》--8月19日-8月26日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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8月19日(五)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在一个国际会议上发表讲话(1100).
马尼拉--菲律宾央行副总裁Nestor Espenilla在PRMIA活动上发表演讲,题为"内部资本充足评估程序(ICAAP)面临问题:回顾与展望"(0500).
波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.
8月22日(一)
无重要经济事件预告.
8月23日(二)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(至8月25日).印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁Subir Gokarn在会议首日发表演讲.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(料无利率声明)
8月24日(三)
曼谷--泰国货币政策委员会会议.
印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.
温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
8月25日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布2011年7月28日会议要点.
孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(最终日).印度央行副总裁H. R. Khan发表演说.
开罗--埃及货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
华沙--波兰央行公布货币政策委员会会议纪录.
8月26日(五)
墨西哥城--墨西哥央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。