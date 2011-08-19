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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 08:08 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月19日(五)

俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).

新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1230).

新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和资深副总裁Tiff Macklem在下议院金融常务委员会作证(1400).

8月22日(一)

里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.

赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.

苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).

8月23日(二)

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).

加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).

8月24日(三)

巴黎--法国将公布赤字削减计划的举措.

华盛顿--美国国会预算办公室将公布预算和经济展望更新(1330GMT).

8月25日(四)

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad面对挪威外交代表发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯将在众议院经济常务委员会作证(2330).

8月26日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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