《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月26日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月19日(五)
俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).
新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1230).
新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和资深副总裁Tiff Macklem在下议院金融常务委员会作证(1400).
8月22日(一)
里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.
赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.
苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).
8月23日(二)
悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).
加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).
8月24日(三)
巴黎--法国将公布赤字削减计划的举措.
华盛顿--美国国会预算办公室将公布预算和经济展望更新(1330GMT).
8月25日(四)
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad面对挪威外交代表发表讲话.
斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯将在众议院经济常务委员会作证(2330).
8月26日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 张若琪
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。