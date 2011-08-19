〔金砖国家〕8月18日股汇市收盘纵览

路透8月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.83%,报995.44点.

中国股市:沪综指周四收低1.6%,地产股领跌.本周央行公开市场央票发行利率全线上行,导致加息预期升温;而楼市"限购令"扩大在即,亦显示楼市调控短期难放松,令地产股承压.沪综指.SSEC收报2,559.472点,跌41.789点,或1.61%.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.4%.沪市A股今日成交额759亿元人民币,略高于上日的719亿元.[.SSCN]

香港股市:周四收低,受大陆股市拖累,因中国宣布进一步扩大二三线城市限购令的细节,导致投资者卖出房地产相关股票.[ID:nCN1908439]恒生指数.HSI收低1.34%,报20,016.27点.恒生国企指数.HSCE下跌1.99%,报10,718.46点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价收盘微跌.尽管中间价较昨日走升,但并未创出新高,而经过前期的快速走升後,市场存在一定调整需要,人民币兑美元汇价今日基本呈窄幅波动.交易员并指出,中国政府高层着力强调在港建人民币离岸中心,有助于海外市场对持有人民币的信心,此举对人民币长期升值有推波助澜的作用,但罗马非一日建成,汇价短期内不会对此作出明显反应.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水540点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3337元.[CNY/CN][ID:nCN1909063]

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印度股市:收低2.2%创下近15个月最低收盘位,反映出亚洲和欧洲股市的疲弱表现,因全球经济增长前景暗淡,引发投资者削减风险资产曝险.指标BSE指数.BSESN收低371.01点,报16,469.79点,26档成分股收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比跌至逾六个月低点,因当地股市下跌,而且投资者因经济前景不佳削减风险资产敞口,引发外资会进一步外流的担忧.交易商称,国内炼油商进口付款产生的持续美元需求,增加了卢比的卖压.卢比兑美元INR=D2收报45.7350/7450,较周三的收盘价45.4050/4150下跌0.7%;盘中一度低至45.7525,为2月11日以来最低.[INR/]

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俄罗斯股市:俄罗斯股市和卢布周四收低,之前美国公布的经济数据逊于预期,促使投资者逃离风险资产,不过由于面临月度缴税,跌幅受限.指标RTS指数.IRTS收跌4.8%,报1,584.2点,逼近8月稍早触及的年内低点1,463.4.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌4.77%,报829.87点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX走贬1.3%,报29.11;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报41.72.

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巴西股市:拉美股市全线下跌,因投资者担忧欧债危机可能打击美国银行业,而且技术分析师看到股市可能进一步下跌的迹象.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌3.52%,报53,134点.国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)收低4.12%,全球最大铁矿石生产商淡水河谷(VALE3.SA)大跌4.96%.[ID:nN1E77H1VR]

巴西汇市:拉美货币兑美元走贬,因投资者愈发担忧全球经济增长放缓,纷纷避开新兴市场资产.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.95%,报1.5980.[ID:nN1E77H21M]

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南非股市:录得逾15个月最大单日跌幅,跟随全球其他股市的跌势,因对全球经济增长的担忧重燃,这也令兰特受到打击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌3.37%至26,030.31点,为去年5月以来单日最大跌幅.综合指数.JALSH跌2.95%至29,288.86点.[.JALSH]

南非汇市:1624GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.2250,较周三收盘价7.0927下跌逾2.1%,一度触及盘中低点7.2505.在路透监测的20种新兴市场货币中,兰特的表现居于最後五位中.[.JALSH](完)