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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:21 BJT

〔韩国股市〕开盘重挫近4%,因美国经济衰退疑虑加剧

路透首尔8月19日电---韩国股市周五开盘下挫近4%,绩优股大跌,因美国经济衰退疑虑加剧,导致美股急剧下滑.

开盘後数分钟,综合股价指数.KS11挫跌3.68%至1,792.06点.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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