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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:32 BJT

〔澳洲股市〕盘初重挫,澳新银行和保险机构QBE公布财报後均大跌

路透悉尼8月19日电---澳洲股市周四盘初下挫2.9%,此前美国股市重挫,因投资者担忧美国重陷衰退以及对欧洲的银行体质的担忧再度重燃.

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数开盘後不久下滑114.269点,报4136.9点.周三时收涨1.2%.

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