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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:53 BJT

〔全球金市〕美国期金和现货金触及纪录新高,受避险买盘推动

路透新加坡8月19日电---美国期金GCcv1周五触及每盎司1,837.2美元的纪录高位,对美国经济衰退和欧元区债务危机不散的担忧促使投资者买入黄金.

现货金XAU=大涨至每盎司1,833.81美元的记录高位.(完)

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