版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:24 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元盘初下跌1%,因全球风险资产遭抛售

路透首尔8月19日电---韩元兑美元周四盘初下滑1%,因全球风险资产出现新一轮跌势.

开盘10分钟内韩元/美元KRW=KFTC低见1,084.8,周四国内收盘报1,074.0.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐