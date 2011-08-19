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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 09:02 BJT

〔日本政经〕日本财务大臣野田佳彦称,密切关注股市动向

路透东京8月19日电---日本财务大臣野田佳彦周五称,正密切关注股市动向.

日本股市日经指数.N225周五挫跌2%,跟随美国股市大跌走势,因担心美国经济再次出现衰退及欧洲银行业体质.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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