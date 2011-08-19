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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 08:38 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国国药控股(1099.HK)30亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和中金公司主承

铜陵化工集团7亿元三年期选择权(2+1)中票簿记建档(主体评级AA-),国开行主承销

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三年期央票1101063,票面利率3.97%

央行70亿元三个月期央票1101062,参考收益率3.1618%

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三、缴款:

央行10亿元三年期央票1101063,票面利率3.97%

央行70亿元三个月期央票1101062,发行价99.22元

铁道部150亿元三个月期超短融1184008,票面利率5.25%

义马煤业集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180135,票面利率6.18%

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四、还本付息:

进出口行150亿元三年期固息债080306到期兑付,票面利率4.70%

央行200亿元三个月期央票1101034到期兑付,参考收益率2.9168%

国家开发银行310亿元五年期浮息债(一年定存基准)070228付息,基本利差0.61%

财政部220亿元20年期固息国债090002付息,票面利率3.86%

国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债090209付息,票面利率3.55%

财政部280亿元七年期固息国债100027付息,票面利率2.81%

北京京城机电控股10亿元五年期中票1082137付息,票面利率3.80%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行金融研究所研究员常黎日前表示,无论是根据央行的货币政策目标,还是根

据利率的市场化改革方向,中国央行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率.[ID:nCN1909231]

--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/曾菱; 审校 刘昕/曲伟治

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