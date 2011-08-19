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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 08:59 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆一度上扬至77日圆後削减涨幅

路透8月19日电---美元兑日圆JPY=一度上扬至77日圆,因76.80上方的止损单被触发;随後削减涨幅,最新升0.3%至76.78.美元兑日圆周五延续升势,交易商称得益于美元的止损买单,以及传闻一家英国银行买入美元.(完)

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