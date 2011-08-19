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中国财经 | 2011年 8月 19日 星期五 09:20 BJT

〔中国企业〕中国建材集团旗下中建材投资拟转两家企业,挂牌价格3.6亿元

路透北京8月19日电---中国建筑材料集团有限公司旗下中建材投资有限公司,拟转让所持深圳中建投投资发展有限公司100%股权,及成都中建投房地产开发有限公司100%股权,挂牌价格合计3.6亿元人民币.

周四晚间刊登在上海联合产权交易所的公告称,受让方在受让上述项目时,必须同时受让中国建筑材料集团有限公司一并转让的另外四家水泥公司股权.

这四家公司为绍兴南方水泥有限公司51%股权、诸暨南方水泥有限公司51%股权、德清加元南方水泥有限公司51%股权和海宁市三狮水泥有限责任公司51%股权.这些公司在产权交易所合计挂牌价格为1.1亿元.

公告并要求,意向受让方须具有良好的财务状况,注册资本不低于人民币1亿元.

中建材投资有限公司为上市公司--中国建材股份有限公司(3323.HK)直属企业.(完)

更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(new.suaee.com)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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