《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日(I)

**上海证券报**

--记者日前获悉,国务院已经批准合安徽芜蚌自主创新综合试验区参照中关村自主创新示范区开展企业股权和分红激励试点,并适用与之相关的政策.

--住建部公布"十二五"(2011-2015年)发展规划提出,"十二五"期间全国建筑业总产值、增加值将年均增长15%以上,同时支持大型建筑企业提高核心竞争力.

**人民日报**

--对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为,人民币走强不是简单的单边升值,随着汇率调整到位,人民币汇率将呈现双向波动,市场供求关系和机制发挥基础性作用.对于市场关注的对美元汇率,如果美元贬值在国际外汇市场上出现反转,也不排除人民币对其贬值的可能.

--国家发改委网站发布分析报告称,随着国内用工、原材料等成本的提高,中国一些劳动密集型出口企业出现将生产环节转移到越南、印尼等东南亚国家,但仍将总部和研发部门留在国内.

**第一财经日报**

--记者获悉,华润雪花2.7亿元人民币增资茅台啤酒,增资完成後,华润雪花将持有茅台啤酒70%的股权.

**21世纪经济报 道**

--受困于民间借贷融资链条的断裂,温州投资客正急于抛售手中房产,记者从温州房管局商品房网上销售管理系统获悉,7月份以来,温州多个市区均出现不同程度退房现象.

--广西交投的内部人士透露,由于监管部门清理地方债务平台,部分银行已经停止对公司的放贷,而今年在建的20条高速公路,所需投资金额293亿元,公司正在谋求通过其他方式融资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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