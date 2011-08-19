〔中股业绩〕双汇发展称上半年净利同比降逾八成,料前三季将降逾六成

路透上海8月19日电---"瘦肉精"事件导致的信誉危机使得产销量萎缩,中国最大肉类制品公司--双汇发展(000895.SZ)中期业绩大幅下滑.公司周五公告称,上半年实现净利7,598万元人民币,大降84.85%.

若据双汇发展一季度利润2.65亿元计算,二季度公司共计亏损了1.89亿元.公司并预计,1-9月份净利润同比将下降63%-69%,而三季度的净利润则将同比下降28%-44%,至1.74亿-2.24亿元;

此外,公司独资子公司南宁双汇食品有限公司还拟斥资4亿元投资银行理财产品.

公司并称,除"瘦肉精"事件外,公司上半年在经营中还面临高通胀带来的原辅料成本上升、盈利水平下降等问题.

3月有国内媒体报导,含瘦肉精的生猪流入双汇发展旗下的济源双汇食品公司.随後导致部分地区经销双汇产品的商场、超市、特约店一度出现了产品下架的情况.

双汇发展上半年主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-3月 同期增减幅度

营业总收入(亿元) 152.59 163.47 -6.65%

净利润(万元) 7,598 50,139 -84.85%

基本每股收益(元) 0.1254 0.8274 -84.84%

双汇发展周四收报73.22元,过去三个月累计涨近20%.(完)

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