〔中港个股〕上海医药斥3.44亿元购江苏山禾80%股权,提升分销能力

路透上海8月19日电---以营收计中国第二大医药集团--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)(2607.HK)表示,其出资3.44亿元人民币收购了江苏无锡医药商业龙头企业--山禾医药80%股份,更名後的新公司上药山禾周四成立,这将提升上药在江苏省的整体分销能力,扩大市场占有率.

公司新闻稿称,山禾医药2010年销售收入超过12亿元.此次上海医药控股收购山禾医药,并与原已控股的苏州、常州医药分销企业形成联动新格局,预计三年内达到年销售收入30亿元.

江苏是国内医药消费大省,去年全年医药纯销售超过270亿元,居全国第五位,而苏锡常地区药品销售占全省的三分之一.

上海医药近年来在全国主要的医药消费地区加速布局分销网络.上海医药5月完成H股首次公开发行(IPO),融资21亿美元,募集资金约40%将用于扩大及加强公司的分销网络,主要在华东地区、华北地区及华南地区.

上海医药A股周四收报14.70元,过去一个月累计下跌18%.(完)