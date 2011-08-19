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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 09:13 BJT

〔全球金市〕TOCOM-2012年6月期金合约触及纪录高位,跟随全球金价涨势

路透东京8月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)最活跃的2012年6月期金JAUc6在0053GMT时触及每克4,541日圆的纪录高位,因全球金价大涨,且对全球经济及金融体系现状的忧虑挥之不去.

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