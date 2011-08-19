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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 09:11 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日微减,中国平安交易活跃

路透北京8月19日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

90,171万元人民币,较上交易日减少1.6%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额

达4,326万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,012,577 55,157 10,284

深圳证券交易所 1,284,327 35,014 15,674(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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