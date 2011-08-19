《市场热谈》谷歌收购摩托罗拉移动後,摩托罗拉手机业务去留难测

路透旧金山/纽约8月18日电---谷歌(GOOG.O)以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)墨迹未干,对于其下一笔交易的猜测已经浮现,许多人预计其将出售摩托罗拉的手机业务.

这是因为对摩托罗拉硬件感兴趣的买主不在少数,分析师认为华为[HWT.UL]和索尼爱立信可能是早期意向者.

分析师称,谷歌这笔收购意在获得摩托罗拉众多科技专利,因谷歌正需要这些专利,以防范其快速增长的Android业务遭到苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)和甲骨文ORCL.O等对手法律上的挑战.

而对于谷歌出售还是保留摩托罗拉手机业务,分析师则意见分歧.

一派认为,谷歌最终很有可能保留该部门,并努力模仿苹果大获成功的硬件软件并举策略.

不过另一种观点认为,谷歌将出售该部门,并恪守承诺,维持Android作为能够运行多家硬件厂商装置的开放平台.另有38家手机厂商采用Android软件,若谷歌选择前一个策略,可能会与这些厂商渐行渐远.

"我认为他们会出售该部门,"德意志银行分析师Brian Modoff说,与其他Android供应商展开竞争并非明智之举.

分析师表示,出售摩托罗拉手机业务将吸引到不少买家.他们对该部门的估价最低为10亿美元,最多达50亿美元.

他们指出,华为和索尼爱立信都是潜在的买家,前者一直寻求扩展美国市场,後者在欧洲市场非常强大,但在美国市场迄今没有实质进展.

"索尼爱立信再合适不过了,"Avian Securities分析师Matthew Thornton称,摩托罗拉需要在欧洲建立业务,且在中国已有不错的知名度,而索尼爱立信在该市场正好偏弱.

索尼爱立信是由索尼(6758.T)和爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)组建的合资公司,与摩托罗拉一样,也采用Android软件.

分析师指出,华为、宏达电(2498.TW)、中兴通讯(0763.HK)等亚洲厂商若能获得摩托罗拉手机业务,也会从中受益,因摩托罗拉与美国无线运营商关联密切.

"如果想渗透进(美国)市场,并从头开始,将非常艰难,"C.L. King & Associates分析师Lawrence Harris说,收购摩托罗拉"将立即给收购者带来信誉和市场份额".

此外Harris还表示,若与摩托罗拉合并运营,可能在生产和零件采购方面产生宝贵的规模经济,这对于需要大举投资于研发的行业算是重大裨益.

中国华为过去在美国的收购尝试因安全考虑而屡遭美国政府的阻挠,但谷歌将拥有摩托罗拉专利的这一事实,可能帮助其克服障碍.

"这或许对中国买方更具吸引力,因为没有了知识产权,美国国务院就不会有那麽强烈的反应,"ThinkEquity分析师Mark McKechnie表示.

谷歌宣布收购摩托罗拉移动的计划,正值科技业一片嘈杂之时,消费者对购买智能手机、苹果的iPad平板电脑的兴致亦大增.

美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,将个人电脑(PC)业务剥离为独立公司,并计划斥资117亿美元买入英国软件(软体)公司AutonomyAUTN.L,从而将业务重点放在迅速增长的科技领域.[ID:nCN1910435]

Charter Equity Research分析师Ed Snyder表示,如果谷歌不出售摩托罗拉手机业务,继续将其作为一个补充性部门经营,可能使其逐渐萎缩,因相比其Android对手缺乏优势.

"谷歌无法把他们经营得很好,否则将与发展Android所仰仗的那些厂商愈走愈远,"Snyder说.

ThinkEquity的McKechnie这种观点表明,摩托罗拉品牌很难在谷歌旗下壮大."如果和谷歌在一起,那麽十年後年轻人都不会记起摩托罗拉."(完)