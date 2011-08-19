〔中国股市〕沪综指开盘跌1.56%,受累于隔夜海外市场重挫

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月19日电---中国股市沪综指周五开盘下跌1.56%,受隔夜欧美股市重挫打击.
沪综指.SSEC开盘报2,519.645点,挫39.827点,或1.56%.昨日该股在地产股领跌下收低1.6%.
隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃.道琼工业指数重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58,盘中一度下跌多达528点.[.NCN]
欧洲股市则录得逾两年半来最大单日跌幅,银行股下挫6.7%,从年初迄今累计大跌29.8%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫4.8%,报925.19点,录得2009年3月来最大单日跌幅.[.EUCN](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。