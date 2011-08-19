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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 09:39 BJT

〔中股业绩〕中国重工上半年净利同比增逾26%至33亿元

路透上海8月19日电---中国大型造船企业--船舶重工股份有限公司(601989.SS)周五发布半年报显示,受益于各业务板块良好经营业绩,上半年实现归属上市公司股东的净利润33.04亿元人民币,同比增长26.19%.

半年报并显示,在扣除掉非经常性损益後,公司净利润为30.96亿元,同比增幅为297.24%,增幅较高的主要原因则是去年同期的基数过低,当时数据仅为7.79亿元;此外,上半年公司实现营业收入284.85亿元,同比增长16.11%,基本每股收益为0.36元.

公司董事会报告指出,上半年公司新增订单(尤其是海洋工程方面)实现明显提升,为公司未来业绩增长奠定良好基础.

2011年1-6月,公司新承接合同324.1亿元,同比增长57.48%,截至6月底,公司手持合同金额合计为967.4亿元.

中国重工周四收报12.61元,过去一个月下跌7.96%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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