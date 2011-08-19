〔中股业绩〕中国重工上半年净利同比增逾26%至33亿元

半年报并显示,在扣除掉非经常性损益後,公司净利润为30.96亿元,同比增幅为297.24%,增幅较高的主要原因则是去年同期的基数过低,当时数据仅为7.79亿元;此外,上半年公司实现营业收入284.85亿元,同比增长16.11%,基本每股收益为0.36元.