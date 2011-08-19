《热点透视》主权债务危机和经济衰退双虎拦路,欧洲银行业前景堪忧

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 洪曦

路透伦敦8月18日电---欧洲银行业又经历了令人不快的一天.欧元区STOXX 600指数在8月18日这天大跌7%,回到2009年春季时水平.巴克莱(BARC.L)和德国商业银行(CBKG.DE)等大型银行股价下挫逾10%.法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和比利时Dexia(DEXI.BR)也是如此,尽管上周监管者颁布了卖空禁令.

三个主要原因造成了恐慌.融资成为了最迫切的焦虑.投资者担心欧元区危机可能意味着2008年的一幕重演,那个时候短期流动性减弱.有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)忧虑的报导,以及欧洲央行向一家未具名银行提供5亿美元的紧急美元贷款令事态进一步升温.不过,与三年前相比,欧洲银行业对于短期贷款的依赖性减少了.而欧洲央行的多项流动性支持措施也将防止出现系统性冻结.

较长期的担忧是欧元区重新落回衰退.这意味着获利预估将出现较大幅度的下调.根据花旗,自1980年以来,欧洲银行业股票交易价格为年终有形账面价值的1.7倍,平均有形股本回报率达到13%.而在最近一次的大跌前,市场的共识是该行业能够在2012年底重新回到平均回报率的水平.但是该行业股票目前仅以实际账面价值的0.8倍交易.这显示2012年获利预估将至少高估了50%,投资者现在预计获利较去年相比将骤降.

这并非不可能.如果欧元区国家违约,银行持有的主权债务将被迫承受巨大损失.即使大规模的债券市场在秋季重开,较长期债券价格可能会比较昂贵,意味着获利将受到挤占.

市场最终的担忧是,随着有机地重建资本的机会减少,银行将被迫进行新一轮冲减每股收益的筹资活动.只要主权债务危机和经济衰退这两把达摩克利斯之剑高悬在头顶,就很难看到银行业股实现较大幅度的反弹.(完)