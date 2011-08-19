《热点透视》主权债务危机和经济衰退双虎拦路,欧洲银行业前景堪忧

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay; 编译 洪曦
路透伦敦8月18日电---欧洲银行业又经历了令人不快的一天.欧元区STOXX 600指数在8月18日这天大跌7%,回到2009年春季时水平.巴克莱(BARC.L)和德国商业银行(CBKG.DE)等大型银行股价下挫逾10%.法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和比利时Dexia(DEXI.BR)也是如此,尽管上周监管者颁布了卖空禁令.
三个主要原因造成了恐慌.融资成为了最迫切的焦虑.投资者担心欧元区危机可能意味着2008年的一幕重演,那个时候短期流动性减弱.有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)忧虑的报导,以及欧洲央行向一家未具名银行提供5亿美元的紧急美元贷款令事态进一步升温.不过,与三年前相比,欧洲银行业对于短期贷款的依赖性减少了.而欧洲央行的多项流动性支持措施也将防止出现系统性冻结.
较长期的担忧是欧元区重新落回衰退.这意味着获利预估将出现较大幅度的下调.根据花旗,自1980年以来,欧洲银行业股票交易价格为年终有形账面价值的1.7倍,平均有形股本回报率达到13%.而在最近一次的大跌前,市场的共识是该行业能够在2012年底重新回到平均回报率的水平.但是该行业股票目前仅以实际账面价值的0.8倍交易.这显示2012年获利预估将至少高估了50%,投资者现在预计获利较去年相比将骤降.
这并非不可能.如果欧元区国家违约,银行持有的主权债务将被迫承受巨大损失.即使大规模的债券市场在秋季重开,较长期债券价格可能会比较昂贵,意味着获利将受到挤占.
市场最终的担忧是,随着有机地重建资本的机会减少,银行将被迫进行新一轮冲减每股收益的筹资活动.只要主权债务危机和经济衰退这两把达摩克利斯之剑高悬在头顶,就很难看到银行业股实现较大幅度的反弹.(完)
--译文审校 高琦
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22