《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日(II)

**经济参考报**

--记者从农业部和吉林、黑龙江、安徽等地了解到,《农作物种子生产经营许可证管理办法》和各地落实国务院意见的配套细则即将公布,这些政策文件意在推动种业兼并重组、扶持种业做大做强.

--消息人士透露,新浪(SINA.O)已于近期入股土豆网TUDO.O,入股金额为4,000万美元,约占土豆网股权的4%.对此,土豆网以"在上市静默期"为由未作出明确回应;新浪方面亦尚未对此证实.

**新闻晨报**

--今年二季度新建别墅高供应未能带动高成交,上海别墅市场存量大幅增加.数据显示,目前上海别墅市场存量高达247.2万平方米,以7月份10.9万平方米的成交量来考量,即使没有新增供应量,这部分存量消化需要将近两年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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