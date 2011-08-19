《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日(II)

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
**经济参考报**
--记者从农业部和吉林、黑龙江、安徽等地了解到,《农作物种子生产经营许可证管理办法》和各地落实国务院意见的配套细则即将公布,这些政策文件意在推动种业兼并重组、扶持种业做大做强.
--消息人士透露,新浪(SINA.O)已于近期入股土豆网TUDO.O,入股金额为4,000万美元,约占土豆网股权的4%.对此,土豆网以"在上市静默期"为由未作出明确回应;新浪方面亦尚未对此证实.
**新闻晨报**
--今年二季度新建别墅高供应未能带动高成交,上海别墅市场存量大幅增加.数据显示,目前上海别墅市场存量高达247.2万平方米,以7月份10.9万平方米的成交量来考量,即使没有新增供应量,这部分存量消化需要将近两年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。