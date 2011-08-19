(重发)〔美国个股〕AIG将再向美国政府偿还21.5亿美元金援款

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路透纽约8月18日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四表示,已完成出售其台湾人寿保险业务,所获资金将用于再向美国政府偿还21.5亿美元金援款.

出售业务所得资金将用于收回美国政府持有的特别实体优先股权益.该实体控制着AIG持有的亚洲保险商友邦保险(AIA)(1299.HK)三分之一的股权.去年AIG将AIA亚洲业务剥离进行首次公开发行(IPO).

AIG接受的金援一度总计高达1,823亿美元.美国政府目前对AIG的投资为510亿美元--美国财政部持有AIG 77%的普通股,馀下的93亿美元以AIA实体优先股权益的形式存在.

AIG称,已完成将台湾子公司南山人寿按21.6亿美元的现金价格出售润成控股.由于台湾当局反对AIG之前选择的第一个买家,该交易被延迟.[ID:nCT0470365][ID:nCT0383638]

随着南山人寿出售案的完成,AIG接下来将出售国际租赁金融公司(ILFC)[AIGIL.UL].AIG目前考虑在今年稍後安排ILFC进行IPO.

出售ILFC所得资金或将被用于收回财政部持有的AIA实体馀下权益,届时AIG将保留该实体三分之一的权益,而不是将之出售.AIA相关权益对AIG第二季净利贡献良多.

AIG股价周四收低8.7%,报22.70美元.(完)